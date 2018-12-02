القاهرة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسفجر فريق الجزيرة بمطروح مفاجأة مدوية، وأطاح بالمصري البورسعيدي من بطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على إستاد الإسماعيلية، في آخر مواجهات دور الـ 32 للمسابقة.ومن المنتظر أن يلعب فريق الجزيرة بمطروح، في دور الـ 16 لكأس مصر، مع فريق بتروجيت يوم 27 ديسمبر الجاري.// انتهى //22:27ت م0258