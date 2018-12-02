الرياض 24 ربيع الأول 1440هـ الموافق 2 ديسمبر 2018م واساحتفل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، بالدفعة الرابعة من مخرجات برنامج زمالة، (مجموعة الزملاء الدولية ومجموعة الزملاء الإقليمية من أفريقيا)، الذي يقدِّم تطبيقات تدريبية لتعزيز ثقافة الحوار والتعايش وبناء السلام، والإسهام في بناء الجسور بين أتباع الأديان والثقافات في أنحاء العالم.وخاض المشاركون ثلاثة تدريبات رئيسة على مدار العام، وشاركوا في محاضرات نظرية وتطبيقات عمليه, بهدف تنمية المهارات في مجال الحوار والتعرف على الآخر، وبلورة الأفكار لتكوين مبادرات حوارية مستدامة لترسيخ ثقافة الحوار في مجتمعاتهم والعمل كرسل للحوار والسلام العالمي.واستعرض المشاركون في برنامج الزمالة، مبادراتهم التطبيقية، وخضعت نتائجها للنقاش والتقويم حول أفضل الممارسات للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وذلك بحضور سفراء ومندوبي سفارات المشاركين في البرنامج.وبلغ عدد المشاركين في برنامج (زمالة) للعام الحالي 2018م، (42) مشاركاً ينتمون لـ 25 دولة من 4 قارات يمثلون (5) ديانات، شارك في تأهيلهم وتوسيع مداركهم (17) مدربًا ومدربة، بينما وصل عدد المبادرات المحلية الحوارية التي قام بها المشاركون إلى أكثر من (30) مبادرة لتنفيذها في مجتمعاتهم لتحقيق أهداف البرنامج.وهنأ معالي الأمين العام للمركز العالمي للحوار، الأستاذ فيصل بن معمر، في كلمة ألقاها خلال الحفل، المشاركين في برنامج (زمالة) بهذه المناسبة، متمنيًا لهم أن يكونوا خير مثال للحوار والتعايش في مجتمعاتهم المحلية، مشيرًا إلى أنه من خلال الحوار يمكنهم الإسهام في مكافحة الصورة الذهنية المشوهة والنمطية المقولبة.وشدد معاليه على عدم توافر أي دين يدعو للعنف، مبيناً أن جميع الأديان تبحث دومًا عن السلام والتعايش والأمن والأمان، مبيناً أهمية تحمُّل خريجي زمالة المركز، المسؤولية في تطبيق مبادراتهم على أرض الواقع لتعزيز السلام والعيش المشترك تحت مظلة المواطنة المشتركة.وبين ابن معمر أن المشاركين انتظموا في بيئة تدريبية وتعليمية مهيأة لتعزيز مهارات الحوار والتعايش وبناء السلام والتفكير النقدي، ومواجهة التحديات ومعالجة المشكلات، مؤكدًا على مضامين برنامج الزمالة في بناء الجسور الثقافية والمعرفية، التي تهدف لتعزيز الحوار بين مختلف أتباع الأديان والثقافات والحضارات، من خلال تطبيقات التدريب العالمي على مبادئ الحوار والتعايش الإيجابي، والتلقي المعرفي لمختلف العناصر الثقافية الأصيلة، وكذلك على لغة الحوار الحضاري وتقبُّل الاختلاف والتنوع، والعيش في ظل المواطنة المشتركة، منوهاً بفعالية برنامج الزمالة الدولي والقاري.// يتبع //22:28ت م0259

وأعرب معالي الأمين العام للمركز العالمي للحوار في ختام كلمته عن فخر المركز العالمي للحوار ببرنامج الزمالة الخاص به، مشيرًا إلى أن تقييماً مستقلاً أجري هذا العام، أظهر اتسام برنامج الزمالة لمركز الحوار العالمي بالأهمية البالغة والكفاية والفعالية والاستدامة، واصفًا مشاركة وفعالية خريجي برنامج الزمالة لهذا العام، بأنهم (أفضل تمثيل للتنوع والتفاؤل والحماس والصداقة) لترسيخ العيش المشترك وبناء السلام.وفي نهاية الحفل سلَّم معالي الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بمشاركة الأسقف ميغيل ايوسو عضو مجلس إدارة المركز، المشاركين في البرنامج شهادات الزمالة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة المركز المتحدث الرئيس في الحفل الخطابي لخريجي برنامج (زمالة) الأسقف ميغيل ايوسو أن بناء بيئة دولية أكثر سلماً يتطلب إجراء حوار بين أتباع الأديان والثقافات بوصفه أحد الركائز الأساسية في هذه العملية، مؤكداً أهمية الشمولية في الحوار، مشيراً إلى ضرورة إيلاء الشباب والشابات المسؤولين اهتماماً خاصاً لمستقبل بلدانهم.بدوره وصف عضو مجلس إدارة المركز العالمي للحوار الحاخام روزن، الدورات التدريبية في مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، التي انتهى منها المركز كجزء من برنامجه للزمالة، بأنها وسيلة يمكننا من خلالها تعزيز الشمولية المستدامة بحق للبشرية، فيما أكدّت عضو مجلس إدارة المركز السيدة كوشو نيوانو، في رسالتها الموجهة إلى برنامج الزمالة لعام 2018م، أن تجاوز خلافاتنا من أجل الحوار لا يعني تخلينا عن معتقداتنا، إنما يقرِّبنا أكثر فأكثر من بعضنا البعض.مما يذكر أنه بعد تخرج كل دفعة من برنامج الزمالة، ينضم أعضاؤها لشبكة الزمالة الدولية التي تضم حتى الآن (183) من (50) بلدًا و (15) ديانة، ومتوسط العمر (38) عامًا، (60 % ذكور) و (40 % إناث).وتشهد شبكة الزمالة ازدهارًا، ليس فقط في الكمِّ، ولكن بتنوع أعضائها واختلاف خلفياتهم ودياناتهم؛ وبذلك يسعى المركز لتعزيز قيم التعددية ورعاية التربية الحاضنة للتنوع ودعم قيم المواطنة المشتركة، ويتطلع المركز لتوسعة شبكة الزمالة الدولية عامًا بعد عام، ولرعاية الشراكات الناتجة عنها لخدمة الإنسانية ونشر ثقافة الحوار.ومنذ الدورة الأولى لبرنامج الزمالة عام 2015م، حرص المركز العالمي للحوار، على التركيز كل عام على مجموعة إقليمية ومنطقة جديدة في العالم إلى جانب المجموعة الدولية الدائمة حسب ما يلي: (2016: جنوب شرق آسيا، 2017: المنطقة العربية، 2018: أفريقيا، و2019: سيكون التركيز على أوروبا) وغيرها من مناطق العالم لمساندة برامجه العالمية المتنوعة لترسيخ السلام والتعايش، وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في مجتمعاتهم والعمل كرسل للحوار والسلام العالمي.// انتهى //22:28ت م0260