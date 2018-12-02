عدن 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسأعلن الجيش اليمني فرض سيطرته الكاملة على جبل الأزهور الإستراتيجي في مديرية رازح، غرب محافظة صعده، معقل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.وقال مصدر عسكري يمني بحسب موقع / 26سبتمبر / التابع للقوات المسلحة اليمنية " إن التقدم المحرز جاء عقب عملية هجومية مباغتة للجيش استهدفت مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في السلسلة الجبلية التي تعد المفتاح الرئيس للوصول إلى مركز مديرية رازح البوابة الرئيسية لتحرير صعده".وطبقًا للمصدر، فإن المواجهات تدور حاليًا ما بعد جبل الأزهور الإستراتيجي حيثي أصبح الجيش الوطني اليمني على بعد 3 كيلو مترات من مركز المديرية.وتمكنت قوات من الكتيبة الأولى في اللواء السابع حرس حدود، في الجيش اليمني، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، من تحرير منطقة الحجلة وآل علي في رزاح.// انتهى //22:29ت م0261