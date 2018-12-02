اجتماعي / مؤسسة جسر الملك فهد تنظم حملة للتبرع بالدم
الأحد 1440/3/24 هـ الموافق 2018/12/02 م واس
الدمام 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس
تنظم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد غداً، بالتعاون مع الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية، حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وذلك في مبنى المؤسسة بالجانب السعودي .
وتأتي حملة التبرع بالدم من جانب العمل الإنساني النبيل وواجب ديني عظيم، ودعماً لجنودنا البواسل والمرابطين على الحد الجنوبي، الذين هُم في أمسّ الحاجة إليه.
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22:41ت م
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