الدمام 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واستنظم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد غداً، بالتعاون مع الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية، حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وذلك في مبنى المؤسسة بالجانب السعودي .وتأتي حملة التبرع بالدم من جانب العمل الإنساني النبيل وواجب ديني عظيم، ودعماً لجنودنا البواسل والمرابطين على الحد الجنوبي، الذين هُم في أمسّ الحاجة إليه.// انتهى //22:41ت م0262