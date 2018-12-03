الكويت 24 ربيع الأول 1440هـ الموافق 2 ديسمبر 2018م واسناقشت الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) في الاجتماع الأول للمؤتمر الـ 46 الذي بدأ في الكويت اليوم، عدداً من التقارير المتعلقة بتطوير هيكلة وكالات الأنباء العربية وتعزيز التعاون بينها في مجالات عدة.وبحثت الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح، موضوعات مهمة تتمثل في سبل تطوير نشرات الأخبار الخاصة بمجالات الاقتصاد والثقافة في وكالات الأنباء العربية وتقديم الحلول المناسبة في كيفية إيصال الأخبار للقارئ بصورة تتناسب مع المعايير العالمية وطرق زيادتها.وركزت على ضرورة تنويع وكالات الأنباء العربية للنشرات التي تقدمها عن طريق تفعيل النشرة السياحية، وإعداد نشرة إخبارية متخصصة للأطفال تبث على شكل تقارير لجذب أكبر قاعدة من مختلف الأعمار والأذواق.كما تطرقت الجمعية العمومية إلى تكثيف التواصل مع المنظمات والوكالات الأجنبية في مجال تدريب العاملين لرفع مستواهم الفني والمهني عبر الاحتكاك مع خبرات ذات تجارب مميزة في المجال الإعلامي.وشهد الاجتماع مراجعة وتقييم نشاطات الرئاسة والأمانة العامة من ندوات وورش تدريبية ومشاركة في اجتماعات ومنتديات إقليمية ودولية وانعكاسه على مستوى وكالات الأنباء العربية وتأكيد مكانة اتحاد (فانا) بين مصاف الوكالات والمنظمات العالمية.// انتهى //00:20ت م0273