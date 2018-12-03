نواكشوط 24 ربيع الأول 1440هـ الموافق 2 ديسمبر 2018م واسعلى هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ للجمهورية الإسلامية الموريتانية، التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في نواكشوط اليوم، معالي وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.حضر اللقاء معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان.// انتهى //02:07ت م0277