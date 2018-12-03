عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/3/25 هـ الموافق 2018/12/03 م واس
الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
ولي العهد والرئيس الموريتاني يبحثان تطوير العلاقات ويشهدان ثلاث اتفاقيات .. خادم الحرمين يوجه بإنشاء مستشفى في نواكشوط وترميم مسجد الملك فيصل
مراسم استقبال رسمية أقيمت لولي العهد.. والرئيس ولد عبدالعزيز في مقدمة المستقبلين .. الأمير محمد بن سلمان يصل موريتانيا
فعاليات ثقافية تشيد بحضور الأمير محمد بن سلمان الإقليمي والدولي .. ترحيب رسمي وشعبي موريتاني بزيارة ولي العهد
مراسم استقبال رسمية أقيمت لولي العهد.. ودولة الوزير الأول الجزائري في مقدمة المستقبلين .. الأمير محمد بن سلمان يصل الجزائر
مجلس الأعمال السعودي - الجزائري: زيارة ولي العهد للجزائر تعزز التبادل التجاري والاستثماري
الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأرجنتيني: نأمل تعزيز القمة لنمو الأقتصاد العالمي .. ولي العهد يغادر الأرجنتين بعد ترؤسه وفد المملكة في G20
حضور ولي العهد جاء لافتاً ومخيباً للحملات الإعلامية المعادية
المملكة تحصل على مقعد الرئاسة في المجموعة الدولية للمعلمين
منصور بن متعب يحضر مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي
المالكي: تسهيل إخلاء جرحى حوثيين للعلاج
مركز الملك سلمان يوزّع مواد غذائية وإغاثية للشعبين اليمني والسوري
حرم أمير الرياض تُكَرّم 325 طالبة متفوقة
الكرملين: بوتين يزور المملكة في 2019
تطور العلاقات البرلمانية السعودية - السودانية مهم في التواصل المستمر .. الرياض والخرطوم علاقات تاريخية ومصير مشترك
الجامعة العربية تُرحب بقرارات الأمم المتحدة
إسرائيل تفرج عن محافظ القدس
كاستانير لا يستبعد فرض حالة الطوارئ.. و«حالة تمرد» وسط باريس .. احتجاجات «السترات الصفراء» تعم فرنسا
تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
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