الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد والرئيس الموريتاني يبحثان تطوير العلاقات ويشهدان ثلاث اتفاقيات .. خادم الحرمين يوجه بإنشاء مستشفى في نواكشوط وترميم مسجد الملك فيصلمراسم استقبال رسمية أقيمت لولي العهد.. والرئيس ولد عبدالعزيز في مقدمة المستقبلين .. الأمير محمد بن سلمان يصل موريتانيافعاليات ثقافية تشيد بحضور الأمير محمد بن سلمان الإقليمي والدولي .. ترحيب رسمي وشعبي موريتاني بزيارة ولي العهدمراسم استقبال رسمية أقيمت لولي العهد.. ودولة الوزير الأول الجزائري في مقدمة المستقبلين .. الأمير محمد بن سلمان يصل الجزائرمجلس الأعمال السعودي - الجزائري: زيارة ولي العهد للجزائر تعزز التبادل التجاري والاستثماريالأمير محمد بن سلمان للرئيس الأرجنتيني: نأمل تعزيز القمة لنمو الأقتصاد العالمي .. ولي العهد يغادر الأرجنتين بعد ترؤسه وفد المملكة في G20حضور ولي العهد جاء لافتاً ومخيباً للحملات الإعلامية المعاديةالمملكة تحصل على مقعد الرئاسة في المجموعة الدولية للمعلمينمنصور بن متعب يحضر مراسم تنصيب الرئيس المكسيكيالمالكي: تسهيل إخلاء جرحى حوثيين للعلاجمركز الملك سلمان يوزّع مواد غذائية وإغاثية للشعبين اليمني والسوريحرم أمير الرياض تُكَرّم 325 طالبة متفوقةالكرملين: بوتين يزور المملكة في 2019تطور العلاقات البرلمانية السعودية - السودانية مهم في التواصل المستمر .. الرياض والخرطوم علاقات تاريخية ومصير مشتركالجامعة العربية تُرحب بقرارات الأمم المتحدةإسرائيل تفرج عن محافظ القدسكاستانير لا يستبعد فرض حالة الطوارئ.. و«حالة تمرد» وسط باريس .. احتجاجات «السترات الصفراء» تعم فرنساتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران// يتبع//06:01ت م0003