وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( نواكشوط والجزائر والسعودية ): زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى نواكشوط، ضمن جولته الحالية لعدد من الدول العربية والأجنبية، وهي أول زيارة له لموريتانيا منذ توليه ولاية العهد بالمملكة، والثانية لمسؤول سعودي بهذا الحجم منذ سبعينيات القرن الفائت، تلك الزيارة التي استمرت زهاء ست ساعات تضمنت اللقاء المغلق مع فخامة الرئيس الموريتاني؛ للتباحث حول ما يهم دعم أواصر العلاقات الحميمة بين البلدين الصديقين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي سيكون لها أثرها الفاعل في دفع عجلة التنمية في موريتانيا على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادي منها.وبعد هذه الزيارة القصيرة توجه سموه والوفد المرافق إلى الجزائر الشقيقة في زيارة تدوم يومين في إطار تلك الجولة ذاتها، ولا شك أن نواكشوط والجزائر ينظران إلى هذه الزيارة بعين الأهمية البالغة، لا سيما أن العلاقات السعودية - الموريتانية شهدت تحسنا ملحوظا خلال السنوات الفائتة القليلة، كما أن تطابق وجهات النظر بين البلدين الصديقين سوف تؤدي إلى سهولة حلحلة سائر القضايا العربية العالقة، فالتقارب بين البلدين له أهميته البالغة في الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية، ومن المعروف أن موريتانا وقفت إلى جانب المملكة بقطع علاقاتها مع الدوحة دعما لموقف الدول المقاطعة لقطر.ومن الوجهة الاقتصادية، فإن الزيارة الميمونة سوف تساهم مساهمة فاعلة في تنمية الفرص المتاحة والسانحة لاستثمارات حيوية في موريتانيا، مستفيدة من المكانة الاقتصادية الكبرى للمملكة، ورغم الأصوات الحقودة التي نددت بالزيارة من جهات محسوبة على قطر، إلا أن الزيارة رغم ذلك حققت أهدافها وأغراضها السامية لتعزيز مستوى التعاون السعودي الموريتاني، فللمملكة أياد بيضاء على التنمية الموريتانية المشهودة.من جانب آخر، فإن زيارة سمو ولي العهد للجزائر الشقيقة تعكس أهمية العلاقات السعودية - الجزائرية، وبحث كافة السبل والإمكانات الداعمة لأواصر تلك العلاقات، ودعم عجلة دورانها إلى الأمام في ظروف دقيقة تمر بها الأمة العربية.وواصلت : ولا شك أن تجانس الرؤى السياسية والاقتصادية بين البلدين سوف يساعد على تبادل الرأي والمشورة فيما يمر به العرب اليوم من أزمات طاحنة، لا سيما في الأراضي السورية واليمنية.وسوف يبحث سمو ولي العهد خلال زيارته الميمونة مع المسؤولين الجزائريين ملف الإرهاب وما يمثله الإرهابيون من أخطار فادحة على مسيرة التقدم والنهضة والبناء في كل الدول العربية التي عاثت فيها تلك الزمرة الشريرة خرابا وتدميرا، فلا بد من تضافر الجهود لاحتواء تلك الظاهرة والعمل على إقامة الإستراتيجيات العربية والدولية لإخماد ألسنتها الخبيثة. وغني عن القول أن زيارة سموه للبلدين سوف تؤدي إلى تعميق أواصر الصداقة القائمة بين المملكة وموريتانيا والجزائر، ومن شأن ذلك إنشاء مجموعة من التعاونيات المقترحة في المجالين الاقتصادي والصناعي تحديدا؛ لدعم مسيرة التنمية القائمة في البلدين وكيفية استفادة المملكة من تلك التعاونيات المثمرة.// يتبع //06:01ت م0004