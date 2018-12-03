جيزان 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس , أن النهضة التي تشهدها منطقة جازان تحتم على منسوبي الإدارة مضاعفة الجهود لتقديم خدمات تعليمية متميزة ذات جودة عالية ومواصفات عالمية تواكب هذا التطور وتحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .جاء ذلك خلال ترؤ​سه للقاء الأول للقيادات التعليمية والتربوية بمقر الإدارة في مدينة جيزان أمس ، وذلك بحضور مساعدي المدير المعام للشؤون التعليمية والمدرسية والقيادات التعليمية والإدارية (بنين – بنات).وأثنى الدكتور الأحوس ، في اللقاء ، على جميع القيادات (بنين - بنات) للجهود المبذولة لخدمة التعليم في المنطقة , حاثاً في الوقت نفسه ، الجميع ، على مضاعفة جهودهم للرقي بالعملية التعليمية.وشرح مدير تعليم جازان , أن اللقاء يهدف لمناقشة فرص تحسين أداء الإدارات التعليمية وتبادل الرؤى والأفكار ومناقشة الخطط المستقبلية والملتقيات والمبادرات التي تتبناها الإدارة العامة وتحقيق التكامل بين الإدارات والمكاتب بما يخدم الميدان التعليمي.يذكر أن اللقاء ناقش عدداً من المحاور شملت سمات القيادة المنظمة ووثيقة الموارد البشرية ومعايير التجديد للقيادات ، وشهدت هذه المحاور عدداً من المداخلات من الحضور للخروج بتصور أفضل وبما يخدم تطوير العمل في الإدارات والمكاتب والمدارس.​// انتهى //09:22ت م0012