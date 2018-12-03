بريدة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساختتمت أمس، فعاليات المعرض السعودي الثالث للسفر والسياحة والصيد "رحلات 3"، الذي أقيمت فعالياته بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة.وأوضح المدير التنفيذي للمعرض أحمد بن محمد العمار أن معرض "رحلات 3" لهذا العام حقق أرقاماً قياسيه في الحضور إذ بلغ توافد أكثر من 30 ألف زائر بمعدل 6 الآف زائر يومياً خلال خمسة أيام، وزيادة في حجم المبيعات، بمشاركة أكثر من 60 جهة عارضة، إلى جانب عددٍ من الجهات الحكومية والخيرية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المعرض فتح للشباب آفاقًا أكبر للعمل والابتكار في مجالات السفر والصيد والرحلات.وأكد العمـار على أن دعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، لمثل هذه المعارض التنموية يبين حرص سموه على دعم السياحة في المنطقة على جميع الأصعدة، مقدماً شكره لسموه على دعمه الدائم لمثل هذه الفعاليات النوعية المتخصصة وللجهات الحكومية والخاصة المشاركة في فعاليات المعرض.يذكر أن المعرض قد حظي بمبيعات مرتفعة، وذلك تزامناً مع فصل الشتاء والرحلات البرية والأجواء الماطرة، ما دفع بأكثر الجهات العارضة في مجالات السفر والسياحة والرحلات إلى توفير جميع المستلزمات لتلبية احتياجات الزوار والمستهلكين.// انتهى //09:30ت م0013