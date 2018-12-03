إسلام آباد 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان القيادة الصينية عن دعم باكستان اقتصادياً وسياسياً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.واهتمت بسير العمل على تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني رغم التهديدات الأمنية.وتابعت الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لتطبيع العلاقات مع الهند، ودعم عملية السلام في أفغانستان.وسلطت الضوء على تشديد هيئة الاتصالات الباكستانية نظام الرقابة على أجهزة الهواتف الخلوية للحد من دخول الأجهزة المهربة إلى باكستان، فضلاً عن الحد من الاتجار بالأجهزة المسروقة.وتطرقت إلى الجهود التي يقودها رئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية لمعالجة أزمة نقص المياه في باكستان.أمنياً أخبرت عن نجاح الشرطة الباكستانية في إحباط محاولة تفجير أنبوب رئيسي للغاز الطبيعي في إقليم البنجاب الشرقي.أفغانياً تناولت صحف باكستان أنباء مقتل الملا عبدالرحيم منان أحد أهم القادة العسكريين بحركة طالبان جراء غارة نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار.وتناقلت تطورات الاحتجاجات الجارية في فرنسا وموافقة الرئيس الفرنسي على التفاوض مع المحتجين لإنهاء الأزمة.وعرجت على تفاقم أزمة الاحتجاجات في إيران ضد النظام الحاكم بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.// انتهى //09:53ت م0014