القاهرة 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالمشاركة الدولية والإقليمية الواسعة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، الذي يفتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم حيث يعد الأول من نوعه في منطقة شمال إفريقيا ووسطها بمشاركة 373 شركة عالمية متخصصة في الصناعات العسكرية، تمثل 41 دولة، إلى جانب 57 وفدًا رسميًا.وأبرزت ترحيب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالقرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الخاصة بفلسطين، والتي رفضت بموجبها الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة.وسلطت الضوء على الوضع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى مقتل قياديين بارزين من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خلال عملية عسكرية للقوات اليمنية في محافظة البيضاء.وعرجت على تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أهمية انعقاد قمة مجموعة العشرين في بيونس آيرس بالأرجنتين، مشددا على ضرورة أن تجتمع دول العالم لوضع استراتيجية مشتركة لعولمة عادلة لا تترك وراءها أحد.وأخبرت الصحف أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طلب من رئيس الوزراء إجراء محادثات مع زعماء الأحزاب السياسية وممثلي محتجى "السترات الصفراء " بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي عمت البلاد عقب تحويل مثيري الشعب وسط العاصمة باريس إلى ساحة حرب.وسلطت الضوء على إعلان الولايات المتحدة والصين وقفهما «حرب الرسوم الجمركية» المتبادلة بينهما، وبدء هدنة 90 يوما لإطلاق محادثات مشتركة للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا التجارية بين البلدين.// انتهى //09:55ت م0015