المدينة المنورة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسكثّفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها تزامناً مع التحذيرات الصادرة بشأن استمرار التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار المناخي التي قد تشهدها المنطقة خلال الأيام المقبلة, وأعدت خطة للطوارئ تتضمن تشغيل مركز الإسناد ودعمه للتعامل مع مختلف الحالات.وبين المتحدث الرسمي للهيئة خالد بن مساعد السهلي، أنه سيتم تركيز تواجد الفرق الإسعافية والفرق التطوعية الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية أثناء الحالة الجوية, مبيناً أن الهيئة تقدم خدماتها على مدار الساعة, كما تستقبل اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم ٩٩٧ أو عبر تطبيق "اسعفني" الإلكتروني.// انتهى //10:00ت م0018