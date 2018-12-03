الخرطوم 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير استمرار بلاده في عملية جمع السلاح، محذرا المواطنين الذين يخبئون السلاح بأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية.ونشرت الصحف إعلان البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور غربي السودان - يوناميد- نزوح حوالي 16 ألف شخص، إلى المعسكرات والقرى، بمحليات جبل مرة، جنوبي ووسط دارفور.وعرجت على اقتحام عشرات المستوطنين اليهود أمس باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة ونفذوا جولات استفزازية .وأشارت إلى مواصلة قوات المقاومة اليمنية تقدمها الميداني داخل مدينة الحديدة غرب اليمن وذلك بعد السيطرة على مواقع استراتيجية داخلها من قبضة الميليشيا الحوثية الانقلابية التي تلقت هزائم مدوية في جبهة الحديدة وسط مصرع العشرات من مسلحيها وتهاوي تحصيناتها.ولفتت الصحف الانتباه إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة في بغداد أمس أن العراق شهد خلال شهر نوفمبر الماضي، العدد الأقل من الضحايا المدنيين جراء أعمال العنف منذ ست سنوات.//انتهى//10:00ت م0019