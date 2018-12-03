جيزان 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس

احتفى مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي في منطقة جازان أمس، باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تنظيم باقة من الفعاليات والنشاطات التي شارك فيها موظفو المطار وعدد من المسافرين الإماراتيين القادمين إلى المملكة.

واشتمل برنامج الحفل، الذي حضره مدير عام المطار المهندس محمد بن فيصل الشرواني وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية العاملة في المطار، على النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستعراض بالعلمين "السعودي والإماراتي" في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين.

كما تضمن الحفل الذي أقيم في صالة المغادرة بالمطار ، تقديم الفلكلور الشعبي الإماراتي والأغاني الوطنية وتقديم الهدايا التي وزعت على المسافرين القادمين على رحلات طيران الإمارات.

وتحدث المهندس الشرواني بهذه المناسبة، مبرزاً أن المبادرة جاءت بتوجيه من معالي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة لمشاركة الشعب الإماراتي الشقيق فرحتهم بيومهم الوطني، واصفاً إياه باليوم المجيد لدولة الإمارات وشعبها الذي حقق الكثير من الإنجازات التي يفتخر بها أبناء الخليج.

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10:00ت م

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