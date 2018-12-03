الخبر 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسوقع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أمس، اتفاقية مع جامعة الأمير محمد بن فهد، لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي، وذلك في مقر الجامعة بالخبر.وتضمنت الاتفاقية تنفيذ المركز لمشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لخمسة برامج من كلية إدارة الأعمال هي: برنامج إدارة الأعمال، وبرنامج المالية، وبرنامج المحاسبة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج نظم المعلومات الإدارية، إلى جانب تجديد الاعتماد المؤسسي للجامعة.ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ومدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري.وأكد الدكتور الجبيلي أن دعم مؤسسات وبرامج التعليم العالي يأتي ضمن التوجهات الرئيسية لعمل المركز الذي يحرص دائماً على التعاون مع الجهات الأكاديمية لنشر ثقافة الجودة والتطوير، بما يسهم في رفع جودة مخرجاتها، وإعداد كوادر بشرية متميزة لسوق العمل.// انتهى //10:29ت م0023