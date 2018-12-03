الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي أمس، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمدينة أبها .واطلع الدكتور الغامدي على سير العمل في الإدارة والبرامج والخطط الدعوية والتوعوية المعمول بها لمنسوبي المساجد وللمواطنين .وفي ختام الزيارة قدم الغامدي شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمه المتواصل للبرامج الدعوية، ومتابعته الشخصية لسير أعمالها، وكذلك حرصه الدؤوب لخدمة بيوت الله والاهتمام بها، داعياً الله - عز وجل - أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .// انتهى //10:47ت م0025