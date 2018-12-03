الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسبلغ إجمالي عدد المراجعين للمراكز الصحية بالقطاع المركزي بصحة جازان خلال شهر صفر الماضي 39185 مراجعاً منهم 23911 مراجعاً للعيادات العامة و 5192 مراجعاً لعيادات الأمراض المزمنة و 1225 مراجعاً لعيادات الأسنان و 528 مراجعة لعيادة الحوامل و 2398 مراجعاً لعيادة الطفل السليم .فيما بلغ استفاد من الخدمات المساندة 5931 مراجعاً توزعوا على 776 مراجعاً لعيادات الضماد والحقن والغيارات الطبية و 5017 مراجعاً لأقسام المختبرات الطبية و 138 مراجعا لأقسام الأشعة والتصوير الطبي.وبينت صحة جازان أن القطاع المركزي يضم 16 مركزا صحياً ، تعمل ثلاثة مراكز منها بنظام الدوام الممتد ، وتقدم خدماتها طوال 16 ساعة عمل متواصلة ، فيما تعمل المراكز المتبقية بنظام الدوام الواحد لمدة 8 ساعات عمل .// انتهى //11:34ت م0040