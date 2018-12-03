الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسحصل كل من مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر ومستشفى طريف العام على شهادة الإعتماد من المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، بعد أن نجحا في ‎تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى ، حيث تخضع لمعايير دقيقة وتكون من ضمن المنشآت الحاصلة على هذا الاعتماد على مستوى المملكة, ‎ويعتبر الاعتماد تواصلاً لجهود "الصحة" لإستثمار كافة الإمكانات المتاحة لتجويد وتحسين خدمات مرافقها الصحية.‎يشار إلى أنه بلغ عدد المستشفيات الحاصلة على شهادة الإعتماد بصحة الشمالية خمسة مستشفيات .‎الجدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 12 مركزاً طبياً متخصصاً (مركز للقلب، 5 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.// انتهى //11:37ت م0042