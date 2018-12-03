عام / قوات الاحتلال تعتقل ستة أسرى فلسطينيين محررين من محافظة طولكرم
الاثنين 1440/3/25 هـ الموافق 2018/12/03 م واس
طولكرم 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم، ستة أسرى فلسطينيين محررين من مختلف مناطق محافظة طولكرم.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحررين رائد محمد قوزح ، وجمال حدايدة ، وبكر محمد خريوش ، ومحمد سليمان سروجي وهم من مخيم طولكرم، وهاني بنان صوان من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وليث عفيف العتيلي من بلدة عتيل شمال المدينة.
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