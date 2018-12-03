طولكرم 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم، ستة أسرى فلسطينيين محررين من مختلف مناطق محافظة طولكرم.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحررين رائد محمد قوزح ، وجمال حدايدة ، وبكر محمد خريوش ، ومحمد سليمان سروجي وهم من مخيم طولكرم، وهاني بنان صوان من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وليث عفيف العتيلي من بلدة عتيل شمال المدينة.// انتهى //11:46ت م0043