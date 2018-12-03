جدة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأعلنت كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفتين بمسمى (معيدة) في قسم وتخصص فن وتكنولوجيا الطهي طالبات, وذلك للعام الدراسي 1439 /1440هـ.واشترطت الكلية أن تكون المتقدمة مواطنة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص فن وتكنولوجيا الطهي من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها, وأن لا يقل تقديرها في البكالوريوس عن جيد جداً, ولا يتجاوز عمر المتقدمة عن (30) سنة, إضافةً إلى أن تكون حاصلة على الدرجة المطلوبة في التو فل، أو STEP , أو IELTS وكذلك على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.ودعت الكلية المتقدمات إلى إرفاق المستندات المطلوبة من وثيقة التخرج, وكشف الدرجات المعتمد وشهادات الدورات واللغة والدبلومات إن وجدت إلى الموقع الإلكتروني https://tourism.kau.edu.sa، ويستمر حتى 18 / 4 / 1440هـ.// انتهى //11:46ت م0044