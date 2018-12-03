الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسينطلق غداً معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الأولى، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمدينة الرياض ويستمر خمسة أيام.ويهدف المعرض الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري، إلى دعم هواية الصيد بالصقور، والتوعية بضرورة الحفاظ على البيئة وحماية الحياة الفطرية، والحفاظ على الهوية الثقافية، بوصفها أحد أهم منطلقات رؤية المملكة 2030.كما يهدف المعرض من خلال مشاركة مختصين من 20 دولة من أنحاء العالم، وحضور نحو 250 مشاركًا، إلى تثقيف الأجيال الجديدة بتاريخ المملكة وإرثها الثقافي، للحفاظ على ذلك الموروث، وما يحمله من قيم وعادات أصيلة.ويصاحب فعاليات المعرض أمسيات شعرية بحضور عدد من الشعراء، وعدد من الفعاليات الأخرى المتنوعة كفعالية الصقّار الصغير، التي تهدف إلى صون الهوية الثقافية ونقل الهواية التاريخية إلى الأجيال القادمة على يد خبراء متخصصين في تربية الصقور.// انتهى //11:46ت م0045