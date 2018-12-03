القاهرة 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس

شارك الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الدكتور خالد بن عبد الله النامي بالقاهرة في افتتاح الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بالقاهرة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبد الغفار، وعدد من الوزراء والملحقين الثقافيين للدول العربية ورؤساء الجامعات المصرية والمؤسسـات المعنية والفاعلة في مجـال التعـليم العالي.

وأعرب الدكتور النامي عن سعادته للتطوير الملحوظ الذي تقدمة الادارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والذي سوف يخدم الطلبة السعوديين الدارسين في جمهورية مصر العربية بما يساعدهم في المسيرة التعليمية والعلمية.

وأكد أن وجود البرامج الإلكترونية واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة المختلفة داعماً قوياً ومثبتاً لخدمة جميع الطلبة الدارسين الموفدين في الجامعات المصرية ولتسهيل إجراءات اعتماد وتسجيل الطلبة المستجدين.

وقدم الدكتور النامي شكره لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع مسؤولي التعليم العالي في مصر على وما يقدمونه من جهود لخدمة الطلبة السعوديين لتذليل المعوقات التي قد تواجههم لتحقيق اهدافهم التعليمية.

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