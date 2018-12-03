بغداد 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسعبرت الصحف العراقية الصادرة اليوم عن مخاوفها من احتمال انهيار الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي وتفكك التحالفات القائمة, بسبب عدم توصل الكتل السياسية إلى ‏توافق حول المقاعد الوزارية التي مازالت شاغرة, وعددها ثمانية ,بينها الدفاع والداخلية.‏ ‏ واهتمت الصحف بالدعوات إلى تطويق الأزمة وإسناد الوزارات ‏المتبقية إلى اصحاب الكفاءات والمهنيين, لاسيما الوزارات الأمنية .وعرجت على الظروف الصعبة التي يعيشها سكان محافظة نينوى بسبب افتقادهم لابسط مقومات العيش ،مبرزة حجم الدمار الذي لحق بالسكان والبنى التحتية جراء الأعمال الإرهابية والسيول الناجمة عن الأمطار,والتي تسببت بالحاق خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.وتناولت صحف الإثنين التظاهرات المحدودة التي شهدتها محافظة البصرة أمس , والتي طالب المشاركون فيها بتوفير فرص عمل لهم.وتطرقت إلى الزيارة التي يقوم بها وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني لبغداد ,لحسم حقيبة وزارة العدل, والتباحث مع الحكومة الاتحادية بشأن الأوضاع في كركوك.// انتهى //12:01ت م0049