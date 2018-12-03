جدة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساحتفى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلًا بمركز التأهيل الشامل بجدة, اليوم بمقر مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة, باليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 1440هـ , بحضور مدير عام الفرع عبدالله أحمد آل طاوي.وأوضح مدير مركز التأهيل الشامل بجدة علي الشهراني, أن الحفل تضمن العديد من الفقرات الشعرية والفلكلورية والمسرحية , مبيناً أن المركز يضم بين جنباته ما يزيد عن 300 نزيل يتم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والتأهيلية لهم على أيدي نخبة من المختصين الذين يشعرون بالفخر والاعتزاز بعملهم مع هذه الفئة الغالية.بدوره أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة , أن هذا الاحتفال يأتي تأكيدًا على حرص القيادة الرشيدة على تقديم كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمة هذه الفئة والحرص على أن ينالوا حقهم في التعليم والتدريب والتأهيل والإيواء والدعم المادي بما يضمن لهم حياةً كريمة.وفي ختام الحفل تم تكريم الرعاة والمشاركين والتقاط الصور التذكارية.// انتهى //12:07ت م0051