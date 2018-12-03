‏الباحة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بقاعة الاجتماعات في الإمارة اليوم، الاجتماع الدوري لوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ومديري الإدارات الأمنية بالمنطقة.وأشار سموه في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة الأمور المتعلقة بالجوانب الأمنية بالمنطقة ومتابعة سير العمل في ضل الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الرشيدة - أيدها الله -, لافتاً سموه الى أن الأمن شريك أساسي للتنمية فلا تنمية بدون أمن ولا أمن بدون تنمية.وأكد أمير الباحة على أهمية التعاون بين الجميع والعمل بشكل تكاملي بروح الفريق الواحد، بما يسهم بحول الله إلى الوصول لتنمية مستدامة لكل ما يخدم رفعة ورفاهية الوطن والمواطن وما يحقق لهذه المنطقة من تنمية شاملة في شتى المجالات، مثمناً الجهود المبذولة من جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة لحفظ الأمن، متطلعاً سموه إلى بذل المزيد نحو التعاون والتكامل مع قطاعات الدولة الأخرى بما يحقق العمل الأمني المشترك.بعد ذلك ناقش سمو أمير الباحة والمجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.// انتهى //12:31ت م0052