الدمام 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية ممثله بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وبلديات حاضرة الدمام، الحملة التطوعية ضمن مشروع حملة "مبادرون" لتنظيف شواطئ ومتنزهات المنطقة الشرقية بمشاركة 100 متطوع.وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم، أن الحملة تستمر لمدة عام وستشمل شواطئ المنطقة الشرقية ومتنزهاتها بمشاركة البلديات التابعة للأمانة، مشيراً إلى أن الحملة تهدف لإيصال رسالة توعويه لرواد الشواطئ بأهمية المحافظة على البيئة وتعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة وإبقاءها جميله لينعم بها الجميع.// انتهى //12:38ت م0054