القاهرة 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع مشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب بمكتبة الإسكندرية يوم 11 ديسمبر الجاري.وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح لها اليوم، إن هذا الاجتماع يأتي رغبة من حكومات الدول العربية في إحياء تراثها وتوظيفه بما يخدم التأكيد على جهودها لتعزيز الهوية الثقافية العربية وتعريف دول العالم بها، وذلك انطلاقا من الهوية العربية والإسلامية كونها نقطة التقاء مشتركة بين جميع الدول العربية، والعمل على تعزيزها لدى الشباب وربطهم بتاريخ وطنهم وتعرفهم على الملامح التاريخية والتراثية التي تتميز بها الدول العربية.وأوضحت الظاهر أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء ترحيب المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته ال20 لعام 2017، بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الخاصة بإيجاد آلية تعاون بين قطاعي السياحة الثقافة في الدول العربية.وأشارت إلى إشادة مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي بتلك المبادرة، حيث تم اعتماد مشروع الرؤية المقدمة من المملكة العربية السعودية لتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية.وأفادت أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي فى دورته 102 رحب من حيث المبدأ بمشروع الرؤية عند استعراضه لها ومقترح تضمينها كرؤية استراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة، وذلك ضمن جدول أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة في بيروت يناير 2019 للنظر في إقرارها والعمل بمضمونها.// انتهى //13:35ت م0081