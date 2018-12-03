أبها 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أهمية الدور المناط بالوسائل الإعلامية والقائمين عليها في نقل الحقائق خبراً وصورة والدفاع عن الوطن ومقدراته, ومجابهة الحملات المغرضة ضد كل من يسيء لهذا الوطن المعطاء.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، الوفد الإعلامي الذي يزور المنطقة لدعم ملف ترشيح قرية "رُجال" التراثية بمحافظة رجال ألمع، لتسجيلها ضمن التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو.وثمّن أمير منطقة عسير حرص أبناء الوطن وتلاحمهم مع القيادة لإبراز النهضة التنموية التي تشهدها المملكة بمختلف المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، منوهاً بما تشهده المنطقة من تطور ونماء على مختلف الأصعدة، وما تكتنزه من مقومات سياحية واقتصادية وتراثية جعلتها تتصدر قائمة الوجهات السياحية في المملكة.وأكد الأمير فيصل بن خالد خلال اللقاء على دور الإعلام وأهميته في إبراز المعالم السياحية والتراثية في المملكة، ونقل الصورة الحقيقية للمتلقي، داعياً الجميع إلى إبراز كافة الجهود الإيجابية وتناول كل ما يستحق النقد بشكل موضوعي وبناء لتحقيق المصلحة العامة للمنطقة.وفي نهاية اللقاء، قدّم الوفد الإعلامي شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على دعمه ومساندته للفريق خلال زيارته للمنطقة، مؤكدين حرصهم للعمل كفريق واحد على إبراز منطقة عسير وما تكتنزه من مقومات مختلفة عبر كافة الوسائل الإعلامية بكل مهنية وشفافية، والعمل وفق توجيهات سموه ومتابعته الحثيثة لكل ما من شانه دفع العجلة التنموية في عسير.// انتهى //13:37ت م0082