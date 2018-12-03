لندن 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس‏ أعربت المملكة المتحدة ، اليوم عن قلقها الشديد بعد اختبار إيران لصاروخ بالستي متوسط المدى، واعتبرته عملاً استفزازيًا وتهديديًا يتعارض مع القرار 2231.وشدد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت في بيان له اليوم على أن الاتفاق النووي لايقلل أبداً من القلق حيال برنامج إيران الصاروخي المزعزع للاستقرار ، وعزم بريطانيا على ضرورة توقفه.// انتهى //13:38ت م0083