بريدة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمقر الإمارة في بريدة اليوم , فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة, الذي تنظمه جمعية عزم ببريدة، بمشاركة الجهات والجمعيات المتخصصة، في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة.كما افتتح سموه إلكترونياً عدداً من المشاريع التابعة لجمعية عزم الخادمة لذوي الإعاقة شملت المقر الجديد لمركز الجمعية للعلاج الطبيعي, ومدرسة التربية الخاصة, وبرنامج جمعية عزم للرعاية الصحية المنزلية بالمنطقة, وبرنامج نقل ذوي الإعاقة الحركية, والورشة المتنقلة لصيانة الأدوات المساعدة والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.بعد ذلك شهد سموه توقيع اتفاقية مشتركة بين جمعية عزم لرعاية ذوي الإعاقة ولجنة أصدقاء المرضى بمدينة بريدة ، ووقعها عن الجمعية المشرف العام على الجمعية عبدالعزيز الصعب ، وعن أصدقاء المرضى عضو اللجنة سعود الفدا, وتهدف إلى خدمة المرضى من ذوي الإعاقة في الرعاية المنزلية وتزويدهم بالأجهزة.وبارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, تدشين جمعية عزم لهذه المشاريع الخيرة التي تخدم فئة غالية على قلوبنا, مشيراً إلى أن الاحتفاء سنوياً باليوم العالمي للإعاقة يعكس مدى حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، وتأكيدها الدائم على تسخير الإمكانيات المادية والعلمية والفنية والبشرية كافة لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.وأكد سموه أهمية مواصلة الجهود من قبل الجمعيات كافة والعمل والحرص في جانب التعليم والتدريب والتأهيل لذوي الإعاقة, لافتاً الانتباه إلى أن رؤية المملكة 2030 عكست مفهوم ذلك الاهتمام بأبنائنا من ذوي الإعاقة عبر تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم, مفيداً أن تلك الخطوات تعد واجباً إنسانياً ومؤشراً صادقاً على وعي ورقي الأمم.وثمن سمو أمير منطقة القصيم الجهود المبذولة من المسؤولين في تفعيل اليوم العالمي للإعاقة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم .حضر حفل التدشين رئيس مجلس إدارة جمعية عزم لرعاية ذوي الإعاقة إبراهيم الحسني ، ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الشدوخي، وأعضاء المجلس، ومديرو فروع الرعاية والتأهيل والعلاج، وأعضاء لجنة أصدقاء المرضى بالجمعية.// انتهى //13:39ت م0084