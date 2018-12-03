عام / الحكومة الأردنية تعلن عن عقد مؤتمر دولي بعنوان "نداء للمسجد الأقصى المبارك"
الاثنين 1440/3/25 هـ الموافق 2018/12/03 م واس
عمّان 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
أعلنت الحكومة الأردنية ،اليوم ، عن تنظيمها لمؤتمر دولي في العشرين من الشهر الجاري تحت عنوان "نداء للمسجد الأقصى المبارك" ، بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة.
وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور عبدالناصر ابو البصل ، في تصريح صحفي نشر اليوم ، إن المؤتمر يهدف إلى التباحث والتشاور في سبيل نصرة المسجد الأقصى المبارك ودعم القدس ومقدساتها الإسلامية.
وأوضح أن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واقتحامات وأخطار جسيمة ويومية ، تستفز مشاعر المسلمين والعرب قاطبة ، وقد زادت وتيرة هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة بصورة غير مسبوقة مما ينذر بوجود خطة مبيته للسلطة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم إلى ما لا تحمد عقباه.
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