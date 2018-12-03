القاهرة 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسبدأت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، أعمال المؤتمر العربي السابع عشر للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بمشاركة 400 خبير ومتخصص من 14 دولة عربية وأجنبية.وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن المؤتمر يأتي ضمن المسيرة الناجحة في دعم القطاع الصحي العربي بهدف توفير منصة عربية يتم من خلالها طرح ومناقشة القضايا والتحديات ذات الصلة بالصحة العامة للمواطن العربي.وشدد على أن هذه المسيرة ما كان لها ان تستمر لولا التعاون والدعم الذي يقدم للمنظمة من الشركاء ويأتي في مقدمتها شركة المواساة للخدمات الطبية السعودية.وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة كيفية الاستفادة من مفاهيم وآليات واجراءات الحوكمة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية وذلك بالاعتماد على تجربة المريض وبقية الأطراف المعنية بما في ذلك مقدمي الخدمات إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية ذات الصلة بموضوع المؤتمر.وأعرب عن أمله في أن يتوصل المؤتمر من خلال جلساته إلى الخصائص والسمات والآليات والإجراءات الفاعلة للحوكمة ذات الصلة بخدمات الرعاية الصحية وإعداد دليل إجرائي لحوكمة خدمات الرعاية الصحية.من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة الصحة بالجامعة الدكتور سعيد الحاضي، حرص الجامعة العربية من خلال آلية عملها المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب بمكتبه التنفيذي على رفع مستوى تحسين الأوضاع الصحية للمواطن العربي وتحقيق الجودة النوعية في مجال الرعاية الصحية الأولية وتشجيع الجهود لتطوير منظومة الرعاية الصحية في الدول العربية.وأشار أبو الغيط إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب قد أقر الخطة الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة ٢٠١١/٢٠١٦ لضمان مجتمع عربي معاف صحيا وضمان الرعاية الأولية لتولي خدمات صحية سهلة الوصول ملبية لاحتياجات المجتمع العربي وبجودة عالية من أجل صحة أفضل للجميع.وطالب بالمزيد من الاهتمام خاصة في مجال حوكمة خدمات الرعاية الصحية من قبل الدول العربية ورصد الموارد المالية اللازمة لقطاع الصحة لتشجيع البحث العلمي والتطور التكنولوجي في مجال الصحة لتعزيز وتطوير القطاع الصحي.بدوره ، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ورئيس اتحاد المستشفيات العربية الدكتور توفيق خوجة، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، إن تحسين النظم الصحية في دول المنطقة أمر نسعى إليه وإن مثل هذه المؤتمرات وتدريب الكوادر الصحية هدف هام ينبغي تحقيقه والبناء عليه ودعمه.وأكد ضرورة التركيز على تطوير القيادات الصحية والنظم ذات العلاقة كقاعدة للتخطيط الاستراتيجي الفاعل ولتحسين جودة الخدمات الصحية وسلامتها ولتطوير مختلف الأنشطة والوظائف وتشجيع البحوث في هذا المجال واستخدام الأدوات المناسبة لقياس أداء النظم الصحية بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية الوطنية والعربية.// انتهى //13:44ت م0086