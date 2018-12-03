تبوك 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك سعود صباح العنزي.ورحب سموه بمدير الهيئة، مؤكداً سموه على دور الأندية الرياضية بالمنطقة وتفعيلها خارج المنافسات الرياضية في الممارسة المجتمعية للشباب والشابات وأيضا متابعة المشاريع الرياضية بالمنطقة، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.من جهته أعرب مدير الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لما تلقاه الهيئة من دعم ورعاية من سموه وما تجده الأندية الرياضية بالمنطقة وشبابها وبناتها من اهتمام من سموه.// انتهى //13:46ت م0088