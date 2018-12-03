بريدة25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المرصد الحضري بالمنطقة أن عمل المرصد الحضري قائماً على تحديد أولويات التنمية بالمنطقة، وما يسهم به من أرقام وإحصائيات تساعد على التطوير في المنطقة، وأهمية معلوماته وتنوع مصادرها من عدة جهات خدمية بالمنطقة.وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : إن ما يقدمه المرصد الحضري يساعد في حل كثير من المشاكل، إذ هو عوناً لمسيرة التنمية بالمنطقة بصفة عامة، مثمناً جهود وتعاون شركاء التنمية بالمنطقة كافة من مسؤولي القطاع العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين حتى نتج هذا الزخم من المؤشرات.وأضاف سموه : أن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الرحمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، تُعنى بعملية الرصد الحضري وتتابع نتائجها لتحديد أهم القضايا ذات الأولوية في المنطقة، ودراستها وطرح الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها.جاء ذلك خلال رئاسة سمو أمير منطقة القصيم اليوم الاجتماع التاسع لمجلس المرصد الحضري لمنطقة القصيم بمكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ومحافظي المحافظات بالمنطقة، وأعضاء مجلس المرصد الحضري.واستعرض الاجتماع إنجازات المرصد الحضري لحاضرة بريدة خلال الدورات السابقة، وقيم المؤشرات الحضرية التي تم إنتاجها خلال الدورة الثامنة لعام 1438هـ - 2017م، التي تتناول أهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية لحاضرة بريدة، وللحالة الحضرية للمدينة من خلال مؤشرات المرصد لإعداد رؤية شاملة للتنمية ودعم متخذي القرار على المستويات كافة، واعتمد سموه قيم نتائج مؤشرات الدورة الثامنة للمرصد الحضري لحاضرة بريدة.كما جرى خلال الاجتماع مناقشة مفتوحة من قبل أعضاء مجلس المرصد الحضري للدورة الثامنة، وعرض إنجازات المرصد الحضري لحاضرة بريدة التي قدمها خبير المراصد الحضرية بالأمم المتحدة استشاري المشروع الدكتور المهندس حسني بن محمد السيد.وقدم أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على ما يبذله سموه من جهد وقيادة للتنمية بالمنطقة وحاضرة بريدة في سبيل راحة ورفاه سكانها، مثمناً لسموه رئاسته مجلس المرصد الحضري وحرصه على متابعة التفاصيل كافة لأعمال الرصد الحضري.// انتهى //13:48ت م0089