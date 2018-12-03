دبي 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واستستضيف إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد غد الأربعاء أعمال مؤتمر القلب العالمي 2018 بمشاركة 4 آلاف عالم وخبير وطبيب من مختلف الدول.ويعقد المؤتمر الذي يستمر على مدى أربعة أيام في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع تنظيم الاتحاد العالمي للقلب، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر التاسع لجمعية القلب الإماراتية والمؤتمر الخامس عشر لجمعية القلب الخليجية.ويناقش المؤتمر في أكثر من 200 جلسة علمية، أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وما يتصل بذلك من أمراض أخرى، بمشاركة حوالي 600 خبير عالمي وسيتم خلاله استعراض حوالي 1000 ورقة علمية عن آخر المستجدات والتحديات في علم مجال علم أمراض القلب.يذكر أنه سيشارك في المؤتمر هيئات وجهات رسمية كمنظمة الصحة العالمية والجمعية الأوروبية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض القلب وشبكة القلب الأفريقية والجمعية السعودية لأمراض القلب، فيما يقام على هامش المؤتمر عدد من المحاضرات وورش العمل، إضافة إلى المعرض المفتوح لبعض الهيئات التنظيمية والجمعيات العالمية ذات العلاقة.// انتهى //13:48ت م0090