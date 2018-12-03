الدمام 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق03 ديسمبر 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء غدٍ، حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال, الذي تنظمه غرفة الشرقية، بمشاركة عدد من رجال الأعمال من داخل وخارج المنطقة، وعدد من المسؤولين في الدوائر والمصالح الحكومية المختلفة وممثلي السفارات والقنصليات والمثقفين والإعلاميين وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بفندق شيراتون الدمام.وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي أن غرفة الشرقية تعقد هذا الحفل في هذا الوقت انطلاقاً من الدور الكبير الذي تقوم به حيث تستقبل كافة رجال الأعمال، والموقع الذي حملته الغرفة على عاتقها، وذلك لتحقيق التواصل بين كافة رجال الأعمال من شتى مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.وأشار إلى أن الحفل سيشهد تكريم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة 17 وهم الذين خدموا الغرفة، وأسهموا في أنشطتها، وكانوا رفقاء لنجاحاتها، وتحمّلوا المسؤولية المجتمعية من خلال العمل ضمن أروقتها، لافتاً إلى أن الغرفة حققت خلال الأعوام الماضية المزيد من الإنجازات في خدمة الوطن وتعزيز مسيرته التنموية، وقَدّمَت العديدَ من المبادرات على كافة الأصعدة، مقدما شكره لمجلس إدارة الغرفة في دورته السابقة رئيسا وأعضاء، لما قدموه في خدمة الوطن، إسهاما في تطوير أداء اقتصادنا الوطني، وفي رعاية مصالح قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية.وأعرب الخالدي عن الشكر لكل من أسهم في نجاحات الغرفة وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايتهما ودعمهما المتواصل لأنشطة الغرفة، وكل من شارك في أنشطتها، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين، ولكل الجهات الحكومية والخاصة التي تعاونت معها، وشاركتها نجاحاتها، مؤكدا أن حفل الاستقبال السنوي مناسبة سانحة للمشاركة في سجل الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال المراحل الماضية من تاريخها، وما تستشرفه من طموحات وتطلعات ومبادرات مقبلة لغد أفضل.// انتهى//13:57ت م0091