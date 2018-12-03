القدس المحتلة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واساقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم "الحاخام" المتطرف من حزب الليكود اليميني "يهودا غليك" اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن 91 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد، واستمعوا إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم.وذكر المسؤول الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، أن الأقصى يشهد اقتحامات مكثفة من قبل المستوطنين، وتضم كل مجموعة أربعين مستوطنًا.// انتهى //14:21ت م0092