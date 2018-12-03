جدة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسيقف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة غداً, على الأحياء المتضررة من الأمطار في محافظة الليث إلى جانب عدداً من المواقع المتوقع تطويرها خلال الفترة المقبلة , يرافقه في ذلك الفريق الذي وجه سموه بتشكيله مؤخراً ويضم ممثلين عن الإمارة وهيئة تطوير المنطقة ، ووزارة البيئة والمياه والزراعة , وفرع وزارة النقل والدفاع المدني بالمنطقة.وتأتي زيارة الأمير خالد الفيصل لمحافظة الليث ، بعد أن ترأس سموه أمس اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة تخلله توجيه سموه بتشكيل فريق عمل لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة سد وادي الليث , وتأمين المحافظة من أخطار السيول ، كما وجه سموه أيضاً بإعداد دراسة شاملة لتطوير المحافظة في شتى الجوانب يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.عقب ذلك يتجه الأمير خالد الفيصل إلى محافظة القنفذة في نفس اليوم , وهناك يلتقي سموه الأهالي ويستمع إلى مطالبهم , كما يرأس سموه اجتماع المجلس المحلي بحضور مديري الأجهزة الحكومية في المنطقة ، والذي يتخلله مناقشة المشروعات التنموية والاطلاع على سير الأعمال فيها ، علاوة على تدشين سموه لعدد من المشروعات الأخرى المنجزة ، وبحث سبل تحريك العمل في المشاريع المتعثرة.كما يحضر أمير منطقة مكة المكرمة في القنفذة ورشة العمل الخاصة بتطوير عمل رؤساء المراكز ، وفي اليوم التالي (الأربعاء) يختتم سموه زيارته للمحافظة بوضع حجر الأساس لمطار القنفذة الذي سيبدأ تنفيذه على أرض الواقع على أن يتم إنجازه خلال عامين.// انتهى //14:23ت م0093