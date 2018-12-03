لندن 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واسسجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.7 في المئة إلى 1230.78 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر عند 1231.34 دولار في وقت سابق من جلسة اليوم.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 في المئة إلى 1235.2 دولار للأونصة.وصعد سعر أونصة الفضة 1.6 في المئة إلى 14.40 دولار.// انتهى //14:24ت م0094