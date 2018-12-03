الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة السيد جورج دبليو بوش في وفاة والده.

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم ولأسرة الفقيد الصبر والسلوان".

// للصحف فقط // // انتهى //

15:23ت م

0130