الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واستنطلق مساء الأحد القادم بمدينة الرياض, فعاليات ملتقى المبتعثين عن السنة الثالثة عشرة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الذي تنظمه وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون البعثات لتهيئة المتقدمين للابتعاث الخارجي, بحضور أكثر من 3000 متقدم ومتقدمة.ويتناول الملتقى في 5 أيام, تقديم إجراءات الابتعاث في السنة الثالثة عشرة، والتعامل مع القوانين والأنظمة الدولية، وكل ما له علاقة بسلامة المبتعث وتهيئته النفسية والاجتماعية بالإضافة إلى محاضرات نوعية تخصصية في عدة مجالات ثقافية وأمنية ووقائية توعوية.يذكر أن وزارة التعليم دأبت في السنوات الماضية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على تنفيذ سلسلة من الملتقيات الخاصة بالمبتعثين لتحقيق التميز الأكاديمي للمرشحين إيماناً منها بدورهم الفاعل في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية، ليكونوا خير سفراء لبلدهم.// انتهى //15:31ت م0135