الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسيلتقي غداً فريقا النصر والهلال عند الـ30 : 5 مساء على صالة الهيئة العامة للرياضة في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة للدوري السعودي الممتاز لكرة السلة.ويدخل الفريقان بنفس الرصيد من النقاط حيث لعبا مواجهتين فازا في واحدة وخسرا الأخرى ليحتلا المركزين التاسع للنصر والعاشر للهلال, مع العلم أن ليدهما مباراتين مؤجلتين.ويستضيف الاتحاد "الثالث" نظيره النهضة "الثامن"عند الرابعة من مساء الغد في جدة , في لقاء يبحث فيه أصحاب الأرض عن الفوز والاستمرار في دائرة المنافسة بعد الفوز الأخير, فيما يطمح النهضة لتحقيق الفوز الأول في المسابقة.// انتهى //15:31ت م0136