مكسيكو ستي 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسنوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية حماد بن غانم الرويلي، بالحديث الودي الذي جمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بالرئيس المكسيكي السابق انريكي بنيا نيتو على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، حيث كانت تعد مشاركة الرئيس نيتو آخر مهمة رسمية له في المنصب بوصفه رئيسًا للجمهورية.وأوضح أن التقارب السعودي المكسيكي يعد عاملاً مهمًا جدًا في تعزيز العلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل وتطويرها في المجالات كافة بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس مانويل لوبيز ابرادور.وأشار إلى أن حضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ممثلا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - مراسم حفل نقل السلطة التنفيذية بين الرئيس السابق انريكي بنيا نيتو إلى فخامة الرئيس الحالي مانويل لوبيز ابرادور تجسد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.// انتهى //15:40ت م0139