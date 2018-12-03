الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسحقق منتخب القوات المسلحة السعودية للتايكوندو الميدالية البرونزية لوزن 63 كجم أمس في منافسات بطولة العالم العسكرية المقامة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.وجاءت البرونزية عن طريق اللاعب حمد المبروك عقب تغلبه على لاعبي منتخبات سيرلانكا وبلغاريا والإكوادور والكويت.وكان لاعب الأخضر عبدالإله عسيري حقق الميدالية الفضية في البطولة لمنافسات وزن تحت 54 كجم .وأشاد رئيس وفد المملكة للبطولة العميد الركن شداد العمري بالمستوى الفني الذي قدمه الاخضر خلال المنافسات مؤكداً أن اللاعب السعودي حاضر بقوة في جميع المشاركات القارية والدولية.// انتهى //15:40ت م0140