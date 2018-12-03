الأحساء 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسافتتح صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم, المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة والمعرض المصاحب الذي ينظمه مركز التأهيل الشامل بالأحساء بمناسبة "اليوم العالمي لذوي الإعاقة"، بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية علي بن سعد الشهري، ومدير مركز التأهيل الشامل بالأحساء عبدالله المسعود, وذلك في مقر المركز في الأحساء.وفور وصول سموه تجول على المعرض واطلع على الأجهزة والأدوات التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.ثم بُدئ الحفل بآيات من القرآن الكريم، تلا ذلك عرض أوبريت بعنوان "حكاية إبداع" الذي يستعرض الخدمات التي يقدمها مركز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة، عقبها مسيرة طلابية لخريجي القسم المهني في المركز.وشهد الحفل تقديم عرض مرئي عن الخدمات التي تقيمها وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تؤكد جهود حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- في تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة علمياً وعملياً، إضافة إلى عقد الشراكة الاستراتيجية بين مركز التأهيل الشامل مع إدارة التعليم لتعليم ذوي الاعاقة المقيمين بالمركز الذين فاتهم قطار التعليم.وفي ختام الحفل كرم سمو محافظ الأحساء المشاركين والداعمين لجهودهم في دعم هذا الحفل.// انتهى //15:41ت م0141