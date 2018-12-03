الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واستستمر في قاعدة الملك فهد الجوية مناورات تمرين ( العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018 ) الذي تنفذه القوات الجوية الملكية السعودية مع القوات الجوية البريطانية ، حيث نفذت القوات المشاركة عدداً من الطلعات والمهام الجوية النهارية حسب الخطة المعدة مسبقاً، والتي تم تنفيذها بنجاح .من جانبه اكد رئيس اللجنة العليا للتمرين العميد الطيار الركن سعد بن شيبان البسامي ان تمرين العلم الأخضر يسير وفق الخطة المعدة له مسبقاً ووفق اعلى درجات السلامة ، مشيراً الى ان الطيارين السعودين اثبتوا خلال مجريات التمرين انهم على قدر عالي من المهارة والخبرة والتي مكنتهم من إنجاز كافة المهام الموكلة لهم بكل دقة واتقان .وأشاد العميد البسامي بالأطقم الفنية المشاركة في التمرين والتي ساهمت بشكل فعال في نجاح التمرين حيث يقوم الفنيين بصيانة الطائرات وتجهيزها بشكل دوري حتى تكون جاهزة للإقلاع في اي وقت . // انتهى //15:48ت م0143