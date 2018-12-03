عام / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة
الاثنين 1440/3/25 هـ الموافق 2018/12/03 م واس
جدة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
دعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني في العالم ، إلى تكثيف الجهود وزيادة الاهتمام ، ودعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات التعليمية ، والتأهيلية ، والرياضية ، والدمج المجتمعي ، والتعرف على أهم العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية ، وسبل معالجتها وكسر الحواجز التي تحول دون اندماجهم في مجتمعاتهم .
وتأتي دعوة معاليه في إطار احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في الـ3 من شهر ديسمبر من كل عام منذ العام 1992م ، بهدف توفير الدعم الكامل لهم ، وحماية حقوقهم وصون كرامتهم ، وضمان مشاركتهم في رسم ووضع وتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بهم ، لاسيما في مجالات التعليم والتدريب المهني والتوظيف.
وأصدرت الدورة الـ42 لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في الكويت في مايو 2015م ، قراراً يحث الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة على العمل على تعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في تنمية الدول الأعضاء ، ومواصلة تحسين فرص تمويل برامجهم ومختلف الخدمات الاجتماعية الموجهة إليهم .
وحث القرار الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على وضع وثيقة لسياسة منظمة التعاون الإسلامي بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ، بالتنسيق مع مؤسسات المنظمة ذات الصلة ، وستقوم الأمانة العامة باستعراض القضايا الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها في المؤتمر الإسلامي الوزاري الأول لوزراء التنمية الاجتماعية في العالم الإسلامي ، الذي من المقرر أن يُعقد في العام 2019م في تركيا.
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17:06ت م
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