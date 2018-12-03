جدة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسدعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني في العالم ، إلى تكثيف الجهود وزيادة الاهتمام ، ودعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات التعليمية ، والتأهيلية ، والرياضية ، والدمج المجتمعي ، والتعرف على أهم العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية ، وسبل معالجتها وكسر الحواجز التي تحول دون اندماجهم في مجتمعاتهم .وتأتي دعوة معاليه في إطار احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في الـ3 من شهر ديسمبر من كل عام منذ العام 1992م ، بهدف توفير الدعم الكامل لهم ، وحماية حقوقهم وصون كرامتهم ، وضمان مشاركتهم في رسم ووضع وتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بهم ، لاسيما في مجالات التعليم والتدريب المهني والتوظيف.وأصدرت الدورة الـ42 لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في الكويت في مايو 2015م ، قراراً يحث الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة على العمل على تعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في تنمية الدول الأعضاء ، ومواصلة تحسين فرص تمويل برامجهم ومختلف الخدمات الاجتماعية الموجهة إليهم .وحث القرار الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على وضع وثيقة لسياسة منظمة التعاون الإسلامي بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ، بالتنسيق مع مؤسسات المنظمة ذات الصلة ، وستقوم الأمانة العامة باستعراض القضايا الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها في المؤتمر الإسلامي الوزاري الأول لوزراء التنمية الاجتماعية في العالم الإسلامي ، الذي من المقرر أن يُعقد في العام 2019م في تركيا.// انتهى //17:06ت م0177