الطائف 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واسوقعت جامعة الطائف وجمعية الزواج والتنمية الأسرية في المحافظة اليوم, مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مجالات الخدمات الاجتماعية لسكان المحافظة، التي تشمل المجال الأسرة، والمجال المدرسي، ومجالات الأحداث، والمساعدات العامة، ورعاية الشباب، من خلال إقامة البرامج والندوات والتدريب، في إطار رؤية إمارة منطقة مكة المكرمة "بناء الإنسان وتنمية المكان".ومثل جامعة الطائف في توقيع الاتفاقية وكيل الجامعة المكلف وكيل الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع الدكتور تركي سليم الثبيتي، فيما مثل جمعية الزواج والتنمية الأسرية بمحافظة الطائف رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد بن إبراهيم فقيرة.وأوضحت عميدة كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الطائف الدكتورة رنا غازي زيني، أن مذكرة التفاهم تشمل تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المدفوعة والتثقيفية في ما يخص جوانب التدريب الأسري، بالاستفادة من الكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتخصصين في علم النفس أو شؤون لأسرة من الجنسين، لتقديم دورت تأهيلية للمقبلين والمقبلات على الزواج، وتزويد الطلاب برسائل توعوية وتثقيفية دورية اجتماعية.وبينت أن مذكرة التفاهم نصت أيضاً على تقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية، من خلال الاستفادة من الكوادر المتميزة في جامعة الطائف لتقديم الاستشارات التربوية والأسرية.وأكدت الدكتورة زيني أن التعاون مع جمعية الزواج والتنمية الأسرية بمحافظة الطائف يعد إضافة جديدة لمبادرات جامعة الطائف، ممثلة في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، التطوعية وشراكاتها المجتمعية، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق رسالتها الهادفة على تطوير ودعم ونقل المعرفة وفقاً للمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة بالمملكة.// انتهى //17:07ت م0179