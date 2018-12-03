القاهرة 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر9 مليار جنيه ليصل إلى 3ر735 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 9ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وهبط مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 64ر1 في المئة مسجلًا 44ر12934 نقطة، كما تراجع مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 43ر0 في المئة إلى 35ر672 نقطة ، فيما انخفض مؤشر / إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا بنسبة 59ر0 في المئة مسجلًا 66ر1681 نقطة عند الإغلاق.// انتهى //17:09ت م0180